Приморские специалисты-профориентологи рассказали, как найти свое призвание

В начале ноября во ВВГУ завершилась специальная смена для абитуриентов. Фото: Екатерина КИМ

Кем я хочу стать? Этот вопрос задают себе и дети, и подростки, и даже некоторые взрослые. Тема профессиональной ориентации, безусловно, вызывает интерес как будущих специалистов, так и уже состоявшихся профессионалов, которые хотят сменить род деятельности.

Существует множество методик подбора подходящего ремесла. Среди них, например, особые смены для школьников, призванные помочь юношам и девушкам разобраться в своих желаниях, изучить потенциальную профессию. Параллельно с уроками в программу входят и психологические тренинги, в ходе которых ребята смогли заглянуть внутрь себя и разобраться в своих планах под руководством опытного профориентолога, руководителя центра «Абитуриент» ВВГУ Ирины Оглезневой. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с экспертом, чтобы получить советы для будущих профессионалов и их родителей.

– Ирина Сергеевна, у Вас две специальности: психолог и инженер–технолог. Чем вызвано такое, как может показаться, странное сочетание? Это ведь такие разные отрасли. Возможно, есть личная история, связанная именно с Вашим выбором профессии?

– Да, действительно, отрасли совершенно разные. Но когда я выбирала свою первую профессию, то не до конца понимала, кто я: «гуманитарий» или «технарь». В итоге выбрала инженерное направление. Так как это было очень давно, в 90-е, пока я училась в университете, фабрика, где я должна была работать, закрылась. Все, что мне оставалось – открыть собственное предприятие и трудиться уже на нем.

В 2000–х открылась вакансия в университете, и я пошла туда, стала заниматься со школьниками и поняла, что мне необходимо быть психологом, потому что те знания, которые надо было давать детям, были тесно связаны с этой отраслью. Так я стала профориентологом и теперь продолжаю совершенствоваться в этом направлении.

– Как я понимаю, выбор первой профессии вы сделали в подростковом возрасте. В общем и целом, когда уже стоит принимать серьезное решение о выборе той или иной специальности?

– У каждого свой выбор и свой собственный путь. Сложно сказать, кто готов в 5 лет выбрать профессию, а кто и в 25 не может это сделать – все зависит от человека.

Мы недавно общались с коллегами из Москвы, и у них была такая мысль, что профориентация должна начинаться с самого детства. Если подумать, то действительно, чуть ли не с рождения мы водим наших детей в кружки, смотрим, что им больше нравится, какие способности они проявляют. А что это, как не профориентация? Что это, как не возможность выбрать свой путь через курсы, подготовительные занятия? Так что, можно сказать, профессиональное ориентирование у нас идет с самого начала, однако, проводить с ребенком какие–то серьезные диагностические вещи, конечно же, лучше не ранее 8-9 класса.

– В принципе, на что человеку стоит обратить внимание при выборе профессии? Что делать, если он все же разочаровался в ней – стоит ли переворачивать с ног на голову свою жизнь или лучше оставить все как есть?

– Когда я выбираю профессию, мой первый шаг – набрать достаточное количество информации о деятельности, которую я хотел бы выбрать. Чтобы не получилось так: «если бы я знал, я бы выбрал другое». Сейчас информации много, найти ее можно везде. Главное – желать этого.

В норме мы меняем род своей деятельности 2-3 раза в жизни. Меняются времена, меняются условия: я могу сменить страну, например. Почему я должен оставаться на одной и той же профессии? В конце концов, что-то перестает интересовать. Поэтому сменить профессию – это нормально. Поменять квалификацию – не значит начать жизнь с нуля. Да, если ты разочаровался в профессии, лучше, конечно, пересмотреть свой выбор. Но часто бывает так: ко мне приходят на консультацию взрослые люди, желающие сменить свою профессию; но нередко это бывает кризис среднего возраста или же банально усталость от работы. Отсюда совет: отдохните от своей работы, возьмите отпуск.

– Вы упомянули консультации по выбору профессии, как вообще это проходит? Возможно, существует какой–то единый алгоритм, система?

– У нас есть профориентационные методики – это методики, разработанные специалистами из МГУ имени Ломоносова. Тестирование проходит в течение 2 часов: сначала человек работает на компьютере, отвечает на 200 вопросов теста. Далее идет обработка результатов и работа с психологом, который проводит анализ этого теста и беседует о профессиях

– Возвращаясь к профконсультациям, насколько вообще полезны подобные мероприятия? Стоит ли опустошать ради них свой кошелек или достаточно ограничиться тестами из Интернета?

– А вы знаете, да. Та информация, которая есть в Интернете, различна. Даже в наших тестах, когда люди получают свой результат, они не совсем могут разобраться, почему вообще получилось то, что получилось. Наши интересы могут разниться с нашими способностями. Одно дело – то, что я хочу, и совсем другое – что у меня получается. Желание – вещь очень гибкая. И профориентационные тестирования, которыми мы занимаемся, в первую очередь направлены на то, чтобы понять соотношение своих интересов и способностей. Кроме того, важно знать, где человеку комфортно, кто он по характеру. Только через три этих блока можно понять, какие профессии все–таки тебе подходят.

– К слову, говоря о характере: как вы считаете, какие качества личности в наше время становятся универсальными для всех профессий?

– Правильнее, наверное, было бы сказать не «качества личности», а «универсальные компетенции». К ним относятся работа в команде, коммуникативные навыки. Внимательность, осознанность. И, конечно же, творческий подход, умение делать что–то новое, не стоять на месте. Кроме того, немаловажными являются способность быстро переключаться с одного вида работы на другой, а также знание элементарных компьютерных программ, работа с ними. Все эти компетенции требует сегодня работодатель.

– Давайте сейчас возьмем тему профессий в целом. Какие направления, на ваш взгляд, будут наиболее востребованы в ближайшем будущем?

– Те тренды, которые существуют сейчас, конечно, направлены на развитие IT–технологий. Без этого сейчас никуда. Цифровые технологии входят во все сферы нашей жизни. Тем не менее профессии, связанные с человеком, тоже остаются актуальными.

В противоположность набирающим популярность видам деятельности есть и «умирающие» – как правило, это низкоквалифицированный труд. Однако профессии, требующие глубоких знаний и творческого мышления, которые присущи исключительно человеку, не могут исчезнуть. Робот не напишет музыку, не нарисует картину так, как сделает это человек.

– В заключение, что бы Вы как психолог порекомендовали будущим абитуриентам и их родителям?

– Роль родителей, однозначно, важна в вопросе выбора специальности. Мы можем направлять ребенка в то или иное русло. Это можно сделать, во-первых, рассказывая о разных профориентационных сменах и других подобных мероприятиях. Во–вторых, нужно знакомить ребенка с профессиями – чем больше, тем лучше. Начать можно хотя бы со специальности родителя, с того, чем он сам занимается.

А самим абитуриентам я бы посоветовала в первую очередь уверенность в самом себе, своих силах и возможностях. Помимо всего прочего следует интересоваться, не переставать пробовать разные направления. Искать себя шаг за шагом и не бояться этого делать.

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