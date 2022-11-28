Беларусь и Приморье свяжут прямые авиарейсы

На встрече обсудили перспективы торгово-экономических отношений территорий. Фото: правительство Приморского края.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился в Минске с послом РФ в Беларуси Борисом Грызловым. В понедельник, 28 ноября, они обсудили перспективы торгово-экономических отношений территорий.

Одной из главных задач сейчас стало открытие прямого авиасообщения между Владивостоком и Минском. Это подчеркнул Олег Кожемяко:

– Открываются рейсы в Лаос, Мьянму, Вьетнам, Таиланд. Прямое сообщение с Республикой Беларусь позволит приморцам побывать в Минске, Гродно, Бресте, Беловежской пуще, белорусам, в свою очередь, – увидеть море, регионы Дальнего Востока.

Помимо этого, делегация края в Республике Беларусь планирует посетить спортивные центры. Это позволит увидеть лучшие решения и адаптировать их для создания базовых центров развития спорта во Владивостоке с учетом близости стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это актуально из-за смещения вектора развития с Европы на Азию.

– Российский футбольный союз принимает решение перейти из УЕФА в Азиатскую футбольную ассоциацию. Будем играть Лигу чемпионов там, – добавил Борис Грызлов.

Также на встрече обсуждали вопрос об увеличении поставок продуктов, лифтов, коммунальной, дорожной и сельскохозяйственной техники из Беларуси.

Напомним, что дальше у делегации Приморского края в планах встретиться с президентом Александром Лукашенко.

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