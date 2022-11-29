Везде гололед: синоптики предупредили приморцев об опасном природном явлении

Утренняя обстановка во Владивостоке. Фото: КП – Владивосток

Во вторник, 29 ноября, Приморье окажется во власти тыловой части циклона. Об этом сообщает портал «Примпогода». В крае сегодня местами небольшие осадки, на севере – умеренные. В отдельных районах региона гололед и гололедица на дорогах, снежный накат. Ветер возьмет направление с северо-запада, усилившись в течение дня. Максимальная температура воздуха -6...+6°C. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице сегодня переменно облачно, почти без осадков. На дорогах очень скользко, ветер северо-западный умеренный, а температура воздуха минусовая – 1-3 градуса мороза, к вечеру еще ниже – до 6 градусов со знаком минус.

В соседнем Уссурийске также преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Умеренный ветер возьмет направление с севера, температура воздуха -1...-3°C.

В Находке ветер северо-западный умеренный, а температуры воздуха здесь плюсовые – от 2 до 4 градусов тепла. Преимущественно без осадков.

Согласно многолетним наблюдениям, во Владивостоке в этот день, 29 ноября, погода чаще была холодной. Температурный минимум фиксировался в 1981 году – 18,5 градуса мороза. Максимальная температура была в 1949 году – 6,6 градуса со знаком плюс.

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