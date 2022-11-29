На открытие жителей и гостей города ждут конкурсы. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Зима – это не только про снег и холода, но и про праздник, уже 15 декабря во Владивостоке откроется чудесная ярмарка «Сделано в Приморье. Снежные истории». На пешеходной улице Адмирала Фокина развернутся ярмарочные павильоны и новогодние шатры.

Жители и гости города смогут приобрести различные продукты, например, рыбу, мясо, мед, консервацию и многое другое. Но не будем забывать, что где ярмарка, там и веселье. Поэтому в день открытия взрослые смогут написать новогодние пожелания и положить их в специальный ящик. Авторы необычных писем получат сертификаты на покупку товаров ручной работы. Детей без внимания тоже никто не оставит, ребята до 12 лет посоревнуются за самый лучший рисунок.

По словам организаторов, всего для товаропроизводителей доступно 19 ярмарочных павильонов, а мастерам предлагаются 40 новогодних шатров для реализации товаров ручной работы. Присоединиться к проекту можно, выполнив ряд условий.

По словам генерального директора центра «Мой бизнес» Андрея Шевченко, производители, которые приняли участие в проекте, получат возможность увеличить количество постоянных покупателей, завести деловые контакты и обменяться опытом с коллегами.

Дополнительную информацию, в том числе по правилам участия в фестивале, можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09. Отправить заявку и ознакомиться с условиями мероприятия предприниматели и самозанятые могут на сайте.

Отметим, ярмарки приморских товаропроизводителей «Сделано в Приморье» организованы центром «Мой бизнес» совместно с Союзом «Приморская торгово-промышленная палата» при поддержке министерства экономического развития Приморского края. Также в крае продолжает действовать программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморья» на 2020-2027 годы.

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