За последние сутки более 50 приморцев обратились в травмпункты, трое госпитализированы

Люди получают переломы и ушибы. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

После снега и дождя, которые обрушились на Приморья в понедельник, 28 ноября, дороги Владивостока превратились в каток. Самые находчивые приморцы уже побежали покорять улицы города на коньках, а кому-то достаточно было коробки, чтобы скатываться со склонов, как на сноуборде. Но не для всех жителей и гостей приморской столицы гололед – повод повеселиться. В пресс-службе минздрава Приморского края корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что за последние сутки уже более 50 человек обратились за помощью в травмпункты.

Ситуация, как при любом гололеде стандартная, люди получают переломы и ушибы. Трем приморцам потребовалась госпитализация, остальные из списка отправились домой на амбулаторное лечение.

В министерстве здравоохранения Приморского края также напомнили, что в случае получения травмы на улице людям рекомендуется обратиться в травмпункт, чтобы получить медицинскую помощь, даже если ушиб не выглядит опасным. В случае тяжелой травмы и, если нет возможности самостоятельно добраться до медучреждения, следует вызвать скорую помощь.

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