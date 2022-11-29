Частный жилой дом горел во Владивостоке

Пожарный за работой. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном частном доме во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Звонок на телефон пожарно-спасательной службы поступил 28 ноября в 18:05. На другом конце провода сообщили, что в жилом доме на Художественной случился пожар. Через восемь минут специалисты уже прибыли к месту ЧП.

Первый этаж здания к моменту прибытия спасателей находился в дыму. Разведка, проведенная пожарными, дала новые данные: огонь повредил часть стены одной из комнат, а также перекрытия и часть фасада.

Чуть позже в пресс-службе ведомства сообщили, что сгорели 20 квадратных метров жилья. Погибших и пострадавших нет, а причину и причиненный ущерб теперь предстоит устанавливать компетентным органам.

– Всего в тушении были задействованы четыре единицы пожарной техники и 20 человек личного состава, – уточнили в ведомстве.

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