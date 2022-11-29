Страшное ЧП произошло на рыболовном судне в акватории Охотского моря

В момент пожара на судне находились 104 человека. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Охотском море загорелся морозильный траулер (БМРТ). Более ста человек находились на борту Sunfish во время ЧП. Устранить пламя удалось силами экипажа, пострадавших нет. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку.

– В ходе проверки прокуратура установит причины произошедшего и даст оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности и обеспечению безопасности мореплавания, рассказали в пресс-службе ведомства.

Следует заметить, что в момент пожара на судне находились 104 человека. Предположительно, началось возгорание в каюте, а уже после распространилось на верхнюю палубу. Произошло ЧП 27 ноября в 300 км от села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Однако боролись с пламенем люди не одни. После сигнала о помощи, к ним отправились семь судов, среди них находился корабль «Бутовск». Благодаря этому на место происшествия удалось передать комплекты противопожарного оборудования, сообщили Известия.

Теперь Sunfish направляется во Второй Курильский пролив. Принадлежит судно ООО «Меркурий», а используется оно для добычи сельди.

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