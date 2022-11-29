Необычным изобретением прославились ученые ДВФУ. Фото: ДВФУ

Прославились необычным изобретением 29 ноября ученые Передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета. Они создали SMART упаковку, которая определяет срок годности мясной и рыбной продукции. Кроме того, съедобная пленка способна продлить «жизнь» продукту, так как она защищает поверхность изделия от воздействия вредных факторов. Стоимость разработки превышает среднюю рыночную цену на биоразлагаемую упаковку, но не имеет аналогов, сообщили в пресс-службе университета.

– В настоящее время увеличение сроков хранения товаров является важной задачей для обеспечения продовольственной безопасности населения России. Расширяется спрос на минимально обработанные продукты питания, что приводит к разработке новых технологий в качестве альтернативы термической и химической обработке, – рассказала доцент Департамента пищевых наук и технологий Передовой инженерной школы ДВФУ Наталья Чеснокова.

Она добавила, что в настоящее время популярно использование специальных активных упаковочных материалов. Они защищают продукты от негативных факторов внешней среды, снижают скорость микробиологической порчи, а также определяют ее на ранних сроках хранения. Привела в качестве примера ученый съедобную пищевую пленку из биополимеров, над которой трудилась целая команда.

SMART упаковка эластичная, ей не страшны деформации. Ярко-красная пленка имеет толщину 0,2 миллиметра. Состоит она из полисахаридов и антоцианов, выступающих в качестве индикатора изменения активной кислотности среды.

Ярко-красная пленка имеет толщину 0,2 миллиметра. Фото: ДВФУ

Проводились тестирования на рыбе разной свежести. Если продукт был испорчен, то цвет упаковки незамедлительно менялся на синий, в другом случае – оставался прежним.

Стоит отметить, что исследование провели также на кондитерских и мучных изделиях. Результатом стало продление срока годности продукции из-за антирадикальной активности пленки. Таким образом, увеличить срок годности бисквита удалось до 96 часов.

SMART упаковка не имеет аналогов. Фото: ДВФУ

Одним из плюсов изобретения стало то, что он абсолютно безопасен для человека. В отличие от современных трудноразлагаемых материалов, смарт-упаковку можно съесть вместе с продуктом.

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