На Камчатку из Владивостока выдвинулась экспедиция ДВО РАН

Научный состав включает 23 человека. Фото: telegram-канал ТОИ ДВО РАН.

Научный состав, который включает 23 человека под руководством заведующего отделом общей океанологии Лобанова Вячеслава, отправились в экспедицию на Камчатку из Владивостока. Среди них 5 студентов ДВФУ. Участники будут изучать механизмы экологической катастрофы у побережья, которая произошла осенью 2020 года. Такая информация появилась в telegram-канале Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН.

Оценить экологические риски, угрожающие состоянию морской среды полуострова, оценить динамики вод, биогеохимические характеристики и их межгодовую изменчивость из-за изменения климата и растущей антропогенной нагрузки – у участников экспедиции много интересных задач. Для получения новых знаний они отправились в районы северо-восточного побережья Сахалина и южной части Приморья, а также на Камчатку.

Сотрудники Тихоокеанского института займутся гидрологическими и гидрохимическими съемками и отберут планктон и донные осадки. Еще одной актуальной проблемой остается пробы воды Японского моря на радиоизотопы после аварии на АЭС «Фукусима-1».

Студенты ДВФУ тоже не останутся без работы. Они получат опыт участия в научных экспедициях и поработают в море. Так они смогут на практике узнать современные проблемы исследования дальневосточных морей. Возможно, это станет основой для их последующих научных работ. В любом случае, такой опыт поможет развитию программы формирующегося Тихоокеанского плавучего университета.

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