Приморский город Уссурийск может получить другое название

Улицы Уссурийска. Фото: Сергей БАЛАНОВ

«Коммунисты России» направили обращение председателю правительства Михаилу Мишустину. Партия предлагает изменить название одного из крупных городов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Информация об этом появилась в Telegram-канале Пул № 3 еще во вторник, 29 ноября. «Коммунисты России» просят Михаила Мишустина вернуть Уссурийску одно из его старых названий. С 1935 по 1957 год населенный пункт в Приморье назывался Ворошилов. К этому названию партия хочет вернуться, объясняя такое решение тем, что просто необходимо «начать плановое возвращение некоторым российским городам советских названий».

– С учетом последних событий года надо вернуться планово к возвращению советских названий. Конечно, Ворошилов надо, безусловно, вернуть. И хорошо бы вернуть Калининскую область. Пусть будет город Тверь, но область Калининская. Сейчас много говорится о том, что надо возвращать Сталинград. Мы это тоже считаем правильным, – цитирует Telegram-канал Пул № 3.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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