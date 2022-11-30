В Приморском крае по указанию губернатора приводят в порядок пожарные гидранты

Исправный пожарный гидрант – залог быстрого тушения пожара. Фото: КГУП «Приморский водоканал»

Пожарные гидранты – одно из важнейших оборудований на водопроводных сетях. В Приморском крае уже отремонтировали несколько сотен по указанию губернатора Олега Кожемяко. Исправный пожарный гидрант – залог быстрого тушения пожара.

Только краевое предприятие «Приморский водоканал» обслуживают около 1711 гидрантов во Владивостоке, а всего в его ведении их почти 2,5 тысячи.

– Есть соответствующее поручение губернатора края о приведении в порядок пожарных водоисточников. Перед главами муниципалитетов, руководителями обслуживающих организаций поставлена задача отремонтировать такие объекты и поддерживать их в исправном состоянии, – объяснила заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

На предприятии рассказали, что для того, чтобы содержать оборудование в порядке, специалисты регулярно совершают обход водопроводных сетей, осматривают установленное в колодцах оборудование, проверяют его работоспособность, техническое состояние. При необходимости тут же выполняют текущий ремонт: замена болтов, крышек, подставок. Ремонт и замена пожарных гидрантов осуществляются в соответствии с графиком.

Отметим, что проверка проводится два раза в год совместно с представителями пожарных частей. По требованию федерального законодательства за территорией, прилегающей к пожарным гидрантам, должны следить их владельцы. Необходимо очищать подъездные пути к колодцам с оборудованием, крышки люков должны быть очищены от мусора, снега, грунта, на них запрещено ставить транспорт, блоки и плиты.

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