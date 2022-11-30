Строительный бум: в Приморье возводят все больше жилых домов

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Приморье в этом году планируется ввести не менее миллиона квадратных метров жилья. Фото: Иван Макеев

Бум индивидуального жилищного строительства зафиксирован в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства. Подробности –в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С начала года в эксплуатацию уже ввели 834 тысячи квадратных метров жилья, и эти цифры в разы превышают показатели прошлого года – 653 тысячи квадратных метров. Темпы ввода жилья в Приморье увеличиваются каждый год. Как отметили в профильном министерстве, большинство «квадратов» приходится на индивидуальное строительство – 455 тысяч.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Приморье в этом году планируется ввести не менее миллиона квадратных метров жилья.

– В выданных разрешениях на строительство находится еще 31 многоквартирный дом площадью 230 тысяч квадратных метров, что позволяет достигнуть планируемого показателя 2022 года, – уточнил министр строительства Приморского края Виталий Блоцкий.

Чтобы отрасль продолжала развиваться в условиях санкций, решаются организационные вопросы взаимодействия между застройщиками, администрациями муниципалитетов, ресурсоснабжающими организациями, вводится импортозамещение.

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