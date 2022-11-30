Передозировка лекарством, обморок: отец и сын спасли пассажирок на борту самолета «Новосибирск-Владивосток»

Самолету не пришлось совершать экстренную посадку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Два врача из Приморья на борту самолета спасли жизнь женщине, которая превысила дозировку лекарства. Действовать нужно было быстро, но Виталий Дубов и его отец Сергей не растерялись и оперативно выполнили все действия, чтобы помочь пассажирке.

Портал VladMedicina.ru сообщает, что все случилось 27 ноября во время рейса «Новосибирск-Владивосток». На половине пути состояние женщины резко ухудшилось, причиной стала передозировка нитроглицерина. Обычно людям, которые страдают приступами стенокардии, специалисты советуют пить одну таблетку перед полетом, больше нельзя.

– Сложность ситуации состояла в том, что пациентка находилась в состоянии оглушения. При расспросе знакомых выяснилось, что она также страдает сахарным диабетом, а среди лекарств оказались сахароснижающие средства. Состояние женщины было достаточно драматичное – сильные судороги, критическое падение давления. Если в этом случае не оказать правильную первую помощь, последствия могут быть непредсказуемыми, тем более на большой высоте, – объяснил врач-гематолог Виталий Дубов.

Прежде всего врачи поставили дифференциальный диагноз, затем уложили женщину в противошоковое положение, дали кофеин и много воды. Женщина пришла в себя. Ее состояние стабилизировалось. Самолету не пришлось совершать экстренную посадку.

На этом спасательная миссия гематологов не завершилась – буквально спустя 10 минут после первого случая плохо стало еще одной пассажирке, она потеряла сознание, упав в обморок. Приморские врачи снова пришли на помощь, привели женщину в чувство, к счастью, ее состояние оказалось не столь критичным.

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