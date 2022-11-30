Подпорные стены Владивостока украсили первые мозаичные панно

Одной из тем панно стала архитектура. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

На Окатовой владивостокцы и гости города уже могут полюбоваться новыми арт-объектами. Первые мозаичные панно, вдохновленные краснокнижной флорой и фауной Дальнего Востока и архитектурой приморской столицы, украсили подпорную стену на Окатовой, 18 и на Героев-Тихоокеанцев, 28. Об этом сообщили в пресс-службе администрации дальневосточного центра.

Панно на Героев-Тихоокеанцев. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

На Окатовой панно стало масштабным референсом к архитектурному стилю Владивостока: проект, приоткрывая исторические этапы развития портового города, последовательно знакомит зрителя с типами сооружений и элементами разных эпох. Мозаика позволяет «разглядеть» влияние модерна, псевдо-русского стиля, современного постмодернизма на развитие города. На Героев-Тихоокеанцев панно погружает наблюдателей в растительный и животный мир ДФО. Здесь отмечены представители матушки-природы, занесенные в Красную книгу России.

К этой идее, рассказал куратор проекта и глава отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Владивостока Павел Шугуров, шли больше десяти лет. Дело в том, что панно из мозаики долговечнее и лучше привычных, что мы видим на подпорных стенах города. Используются качественные материалы.

Своеобразная экспозиция показывает различные исторические этапы. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

– К сожалению, технология создания панно из мозаики была утрачена еще во время перестройки. Сейчас мы ее восстанавливаем, были различные эксперименты. Из последних успешных примеров – восстановление мозаики на остановке общественного транспорта «Емар». Сейчас все художественное сообщество с замиранием сердца следит за нашим новым проектом, – подчеркнул Павел Шугуров.

В мэрии уточнили, что авторами панно выступили местные творцы – Евгений Макеев младший и художник под творческим псевдонимом Ихтик. Готовиться к реализации проекта начали еще в прошлом году – был проведен капитальный ремонт подпорных стен с обустройством специальных ниш, на которых и размещаются фрагменты мозаичных панно. Завершатся работы во второй половине декабря.

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