Мэрия и профсоюзы Владивостока подписали совместное обращение к работодателям

Не все предприятия Владивостока успели присоединиться к действующему механизму. ФОТО: пресс-служба ФППК

Администрация Владивостока и профсоюзы Приморья подписали совместное обращение. Как рассказали в пресс-службе ФППК, документ позволит создать эффективный механизм регулирования социально-трудовых отношений между мэрией в городе.

По словам председателя федерации независимых профсоюзов Приморья Владимира Исакова, территориальному соглашению о регулировании социально-трудовых отношений между работодателями, профсоюзами и администрацией Владивостока скоро исполнится год. Однако не все предприятия Владивостока успели присоединиться к действующему механизму.

- Само наличие профсоюзной организации часто говорит о надежности предприятия, внушает уверенность в том, что права работников будут защищены, а в трудной жизненной ситуации они не останутся без поддержки. И это всегда способствует сохранению социального мира на территории в целом. Сегодня, в условиях внешних санкций и экономической нестабильности, социальный диалог и общественное согласие приобретают особое значение. Владивосток видится нам флагманом в продвижении и тиражировании успешных кейсов социального партнерства, и подписание сегодняшнего Обращения это еще раз подтверждает.

Глава Владивостока Константин Шестаков в свою очередь рассказал, что выступает за рост благосостояния работников городских предприятий, в частности, за эффективность бизнеса и высокую производительность труда. Он подчеркнул, что данный меры укрепляют экономику краевого центра. В этой связи очень важно, чтобы общественность и власть объединяли усилия по работе в этом направлении.

- Мы убеждены, что создание на предприятиях условий для работы профсоюзов, заключение с их помощью коллективных договоров соответствует интересам всех сторон социального партнерства во Владивостоке. А главное, реально улучшает условия труда и жизни владивостокцев. Поэтому рекомендуем работодателям краевого центра содействовать отраслевым профобъединениям по созданию новых первичек и увеличению численности членов профсоюза там, где они уже есть. Присоединение к трехстороннему соглашению обеспечит создание по-настоящему эффективного механизма для регулирования социально-трудовых отношений в столице Приморья, - заключил мэр.

Также в ФППК обсудили появление в столице региона краевой Доски почета. Федерация профсоюзов уже обратилась к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с целью установить такую таблицу.

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