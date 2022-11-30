У Владивостока появится новый город-побратим

Губернатор Приморского края встретился с руководством Брестского ОИК. Фото: правительство Приморского края.

Губернатор Приморского края встретился с руководством Брестского ОИК Республики Беларусь. Они поговорили о расширении сотрудничества в торговой и гуманитарной сферах. Об итогах рассказал Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. Возможно, скоро в семье городов-побратимов Владивостока будет пополнение.

– Как и мы, коллеги из Брестской области заинтересованы в увеличении поставок продуктов питания, бытовой техники во Владивосток. Брест славится своей молочкой и колбасами, бытовой техникой, – отметил глава края.

Он также поделился интересным фактом. Советский ученый Дмитрий Карбышев, в честь которого названа улица во Владивостоке, участвовал в строительстве Брестской и Владивостокской крепостей.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» ранее писала о том, что 17-м по счету городом-побратимом столицы Приморского края стал Цхинвал, Южная Осетия. Соответствующее соглашение в режиме онлайн подписали глава Владивостока Олег Гуменюк и глава администрации Цхинвала Алан Кочиев 12 мая 2021 года.

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