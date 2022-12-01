Погода в Приморье будет облачной, без осадков. Фото: Анна СОБОЛЬ

Первый день зимы может порадовать жителей центральных районов Приморского края небольшим снегом. Водителям следует быть осторожнее, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, умеренный. Однако в некоторых населенных пунктах он будет достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха -7…-18° по Цельсию, сообщает Примгидромет.

Во Владивостоке 1 декабря ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный от 9 до 14 метров в секунду. Местами гололед. Температура воздуха от -10°С до -12°С.

Похожая ситуация с погодой будет наблюдаться и в Уссурийске. Переменная облачность, без осадков. Утром температура воздуха 16…-18°C, днем составит -9…-11°C. Ветер северо-западный, 4-5 метров в секунду.

В Находке также будет облачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный, около 5-6 метров в секунду. Температура воздуха -9…-11°C, в утренние часы -12…-14°C.

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