Пограничный основан в 1898 году. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Депутаты Заксобрания Приморского края присвоили поселку Пограничный почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». Решение было принято на очередном заседании регионального парламента. На данный момент это пятый пункт воинской славы в регионе, сообщает «КП – Владивосток».

Законопроект, подготовленный комитетом по региональной политике, законности и международному сотрудничеству при ходатайстве Думы Пограничного округа, позволит увековечить память о подвигах воинов, героев-пограничников, которые погибли при защите родины во время Великой Отечественной войны.

Согласно постановлению ЗСПК, на территории поселка расположено не менее трех десятков воинских захоронений и братских могил. Ранее ПГТ Пограничный имел название Гродеково. Именно здесь в 1945 году разместился плацдарм для подготовки наступления на империалистическую Японию.

На территории Гродековского района размещались силы 1-го Дальневосточного фронта. Большую роль в разгроме японской армии сыграл 105-й Укрепленный район (Гродековский УР), построенный в 30-х годах. За образцовое выполнение заданий командования в боях на Дальнем Востоке, за прорыв Пограничненского укрепленного района, овладение городами: Мишань, Гирин, Яньцзи, Харбин и проявленные при этом доблесть и мужество 105-й Укрепленный район был награжден орденом Красного Знамени.

Стоит отметить, что Пограничный основан в 1898 году. В 1922 году здесь был создан 6-й отдельный пограничный эскадрон из 138 человек, впоследствии преобразованный в Гродековский пограничный отряд. В 1937 году Гродековский погранотряд получил орден Красного Знамени, а после победы над Японией в 1945 году – орден Кутузова II степени. Военнослужащие погранотряда принимали участие в сражении Великой Отечественной войны.

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