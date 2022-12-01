Билеты на праздничные даты можно приобрести с 30 ноября. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Два дополнительных поезда будут работать в Приморье во время новогодних праздников. Подобная мера поможет жителям края посетить другие регионы Дальнего Востока, а также комфортнее доехать к семьям и друзьям. Билеты на праздничные даты можно приобрести с 30 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Курсирование возобновляет поезд № 213/214 сообщением Хабаровск – Тихоокеанская, рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Отправляться из Хабаровска он будет в следующие числа: 28 и 30 декабря, 2, 4, 6, 8 января. В обратном направлении из Тихоокеанской: 29 декабря, 1, 3, 5, 7, 9 января.

Два дополнительных поезда будут работать в Приморье во время новогодних праздников. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Также для удобства пассажиров пойдут беспересадочные вагоны по маршруту Владивосток – Благовещенск. Отправиться из Владивостока можно будет 26 и 30 декабря, а также 1, 3, 5 и 7 января. В обратном направлении из Благовещенска – 29 декабря и 2, 4, 6, 8 и 10 января.

- Вагоны из Владивостока будут следовать в составе поезда № 7 сообщением Владивосток – Новосибирск до Белогорска. Далее от Белогорска продолжат путь в составе поезда № 128 сообщением Белогорск – Благовещенск. В обратном направлении – в составе поезда № 127 сообщением Благовещенск – Белогорск, от Белогорска – в составе поезда № 8 сообщением Новосибирск – Владивосток, – добавили в ведомстве.

Спланировать предпраздничные и праздничные поездки следует заранее. Приобрести билеты можно как в кассах, на сайте и мобильном приложении компании.

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