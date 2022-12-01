Приморскую молодежь будут мотивировать и обучать «вдохновители»

Архив «КП». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юным жителям Владивостока, их развитию и обучению всегда уделяли много внимания. А теперь его будет еще больше, потому что администрация города и автономная некоммерческая организация «Вдохновители» теперь планируют вместе организовывать проекты для развития и поддержки молодежи. Соглашение накануне, 30 ноября, подписали мэр Константин Шестаков и руководитель движения Алексей Чумаков.

ПОТЕНЦИАЛ И МОТИВАЦИЯ

Глава дальневосточной столицы подчеркнул, что власти города заинтересованы в развитии подрастающего поколения, а ранняя профориентация послужит плюсом. Для этого уроки в школах делают разнообразнее, разрабатывают систему профильных классов. К слову, таких классов уже 67 в краевом центре. Часть из них организована на базе ДВФУ (медицинские), «Роснефти».

– Уверен, что проект «Вдохновители» поспособствует усилению профориентационной работы и станет для наших ребят еще одной точкой мотивации развивать свой потенциал в разных областях знаний, становиться лучше, мечтать и добиваться своих целей, – сказал Шестаков.

Что же за «Вдохновители» такие? Это всероссийское движение, которое объединяет лидеров различных направлений и сфер, чьи проекты призваны помогать людям, городу, стране, миру. Их идеи делают жизнь лучше. И эти лидеры, уже зарекомендовавшие себя как профессионалы, мотивируют ребят на поиск собственного пути.

Как отмечают в мэрии, вдохновители рассказывают, как шли к своей цели и мечте через препятствия и проблемы, которые есть у всех, как вышли на новый уровень, и объясняют школьникам, как это получится и у них.

Сегодня в организации состоят больше 150 предпринимателей, ученых, общественных и культурных деятелей.

Алексей Чумаков и Константин Шестаков. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

НАЧАЛО ИНТЕРЕСНОГО ПУТИ

Руководитель проекта Алексей Чумаков, в свою очередь, отметил, что они работают в 40+ субъектах нашей необъятной страны, и география постоянно растет. Из дальневосточных регионов можно выделить Камчатку, и вот пришло время Приморья.

– Для нас особенно важно, что такие государственно значимые субъекты РФ включаются в нашу программу и поддерживают деятельность движения. Это подтверждает значимость проектов, которые мы реализовываем. Объединение наших усилий с Владивостоком дает еще больше возможностей по работе с местной молодежью, их развитию и становлению. Уверен, нас ждет много интересных совместных проектов, – считает Чумаков.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Уже 1 декабря состоялась первая встреча школьников с одним из вдохновителей. Спикером и мотиватором стал основатель холдинга экозаводов «Умная SREDA» Алексей Чехранов, 27 лет проживший в столице Приморья. По его словам, нынешнее поколение – будущее страны, и поэтому крайне важно и нужно показывать им правильные примеры. И более того, эти примеры должны быть реальными, чтобы подростки знали – они тоже могут совершить благо для нашего края и даже для всей страны.

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