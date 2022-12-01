Во Владивостоке в микрорайоне Патрокл строят современную школу на 1275 учеников

Открыть школу планируется уже к концу 2023 года. Фото: администрация Владивостока.

В микрорайоне Патрокл продолжается строительство школы на 1275 учеников, ежедневно на объекте трудятся около 150 рабочих. Особенность стройки в том, что она будет вестись круглый год. Это позволяют современные технологии, различные присадки для бетона, подчеркнули в пресс-службе администрации Владивостока.

Ведутся работы по возведению первого этажа, прокладке инженерных сетей – речь об водопроводе и электроснабжении. Отставания от графиков, сообщили в Дирекции по строительству объектов во Владивостокском городском округе, подрядчик сокращает.

– На сегодняшний день замечаний к подрядной организации у нас нет. Мы видим, что темпы работ растут, отставания в графике сокращаются. В ближайшее время планируется поставка строительных материалов, в связи с чем количество рабочих на объекте будет увеличено, – отметил руководитель Дирекции по строительству объектов ВГО Александр Жуков.

Работы закончат в четвертом квартале 2023 года, что обеспечивается возможностью вести их во время зимних морозов. Как ранее писала «Комсомолка» в апреле 2022 года, работы не стихают. Глава Владивостока Константин Шестаков назвал объект одной из самых лучших школ города. Предполагается, что там оборудуют кинотеатр и бассейн. Еще одна особенность – эксплуатируемая кровля.

Здание новенькой школы расположилось в районе Басаргина, 2. Территорию вокруг объекта также благоустроят. В планах, к слову, есть стадион и зоны рекреации. Строительство ведется за счет федерального, краевого и городского бюджетов. Напомним, в микрорайоне уже возвели два успешно работающих детских сада.

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