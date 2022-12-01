Прокуратура оштрафовала чиновника за нарушение порядка рассмотрения обращений жителей

Прокуратура Приморского края привлекла к административной ответственности чиновника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Приморского края привлекла к административной ответственности чиновника, который нарушил порядок рассмотрения обращения жителя. Его оштрафовали на 5 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело было так: в августе 2022 года житель Владивостока написал обращение в мэрию. Он был не согласен с тем, что ранее ему пришел ответ о прекращении переписки с заявителем.

Чиновник тем самым нарушил требования Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Он не дал жителю ответов на вопросы и необъективно рассмотрел обращение.

На заместителя главы администрации завели дело о правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан». Ему назначили штраф в 5 тысяч рублей.

Кроме того, прокурор внес представление мэру Владивостока Константину Шестакову. Нарушение уже устранено, права заявителя восстановлены.

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