В Приморском крае сняли шесть короткометражек о коренных малочисленных народах

Фильмы посвящены удэгейцам, нанайцам и тазам. Фото: Президентский фонд культурных инициатив

В Приморье прошли съемки документального фильма о коренных малочисленных народах Дальнего Востока. Каждая из шести короткометражек посвящена легенде одного из трех народов: удэгейцы, нанайцы и тазы.

Съемки состоялись благодаря проекту «Исчезающие легенды», который затрагивает проблему постепенно «умирающих» культур. К сожалению, традиции и фольклор становятся ненужными в повседневной жизни. Организаторы проекта отмечают, что именно сейчас то самое время, когда важно сохранить знания и сведения об уникальном культурном коде этих народностей.

– Актуальность проекта сегодня наиболее ощутима. Ведь указом президента России от 30 декабря 2021 года текущий 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Согласно указу, важнейшими задачами на всех уровнях власти являются именно популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций и памятников культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей России. Проект «Исчезающие легенды» отвечает каждой из заявленных задач, – указывают организаторы на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Также в рамках проекта создали туристические маршруты выходного дня. На специальном сайте можно не только посмотреть все шесть короткометражных фильмов, но и найти контакты сообществ удэгейцев, нанайцев и тазов.

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