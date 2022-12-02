Слабоумие и навага: приморские рыбаки вышли на лед на мотоциклах

Главное - не провалиться под лед. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье заметили первых рыбаков, которые с приходом заморозков вышли на лед с удочками. В сети появилось два ролика, где жители края покоряют моря и реки. Одного из них заметили под Владивостоком, а второго – на Раздольной, когда он покорял ее на мотоцикле.

Первое видео с рисковым удильщиком опубликовал Telegram-канал Трепанг ДВ. На нем приморец вышел на приличную глубину в районе Садгорода во Владивостоке. Все бы ничего, только настоящие холода ударили в южной части региона совсем недавно, поэтому можно предположить, что лед до сих пор остается тонким.

На втором ролике, опубликованном тем же ресурсом 1 декабря, любители экстрима снова вышли на лед, но уже на водоеме поменьше – на реке Раздольная. Некий Вовка (так называет автор записи своего товарища) покоряет лед на мотоцикле Урал и с ветерком проносится мимо снимающего приятеля. Можно предположить, что водитель проезжает уже не первую протоку на железном коне.

Между тем, в ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщают, что по состоянию на 2 декабря 2022 года реки края интенсивно покрываются льдом. Неполный ледостав установился на малых водоемах в центральных и западных районах Приморья.

– На остальных реках края наблюдается увеличение заберегов, прохождение шугохода.В ближайшие двое суток на реках края продолжится процесс замерзания рек, – говорится в сообщении.

В МинГОЧС отметили, что этой зимой лед на водоемах встанет позже обычного из-за сложившихся гидрометеорологических условий. Устойчивый ледяной покров будет формироваться в период с 1 по 12 декабря. Сейчас лед уже появляется на морской акватории Владивостока – в бухтах острова Русский, поселка Береговое.

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