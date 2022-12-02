МТС разогнала мобильный интернет во всех районах «Большого Владивостока»

Фото: МТС

МТС сообщает об увеличении скорости мобильного интернета стандарта LTE во Владивостокской агломерации на 25%. Рост скоростей стал возможным благодаря установке дополнительного телеком-оборудования во всех районах города.

Масштабная модернизация сети LTE затронула более 300 базовых станций в черте Владивостока, пригороде и Надеждинском районе. Новые скорости и улучшенное качество связи «четвертого поколения» теперь доступны почти для 700 тысяч жителей дальневосточной столицы и всей агломерации.

Скорость мобильного интернета стандарта LTE выросла на четверть в густонаселенных жилых микрорайонах, деловом центре, социальных учреждениях и на городских магистралях. Также благодаря установке дополнительного оборудования удалось ликвидировать «белые пятна» в центре Владивостока, в районе улицы Нейбута и на Золотом мосту – повысить скорость в районах, отдаленных от базовых станций, а также локациях с особенно сложным рельефом. Кроме того, интернет стал быстрее в жилых и офисных зданиях и на крытых парковках во всех районах города, где ранее из-за особенностей архитектуры сигнал мог быть недостаточно устойчивым.

– Владивосток – город с очень сложным рельефом и самым активным потреблением трафика в Приморском крае. Поэтому с помощью технологий Big Data и искусственного интеллекта мы непрерывно анализируем работу базовых станций и заранее прогнозируем нагрузку на сеть. Чтобы наши абоненты могли комфортно решать насущные вопросы с помощью мобильного интернета дома, в офисе, в магазине или на парковке, мы непрерывно улучшаем качество сети. Также мы создали запас прочности специально в преддверии новогодних праздников – мы видим, что объем тяжелого контента, который скачивают жители Владивостока, постоянно растет. Горожане, оставаясь дома, активно пользуются онлайн-кинотеатрами, смотрят потоковое видео, общаются с близкими по видеосвязи и выходят в прямые эфиры в социальных сетях, – рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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