Еще один приморец переслал мошенникам почти пять миллионов рублей

В полиции по факту произошедшего завели уголовно дело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ноябре доверчивые жители Владивостока «подарили» мошенникам около 36 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дежурную часть отдела полиции Ленинского района обратился местный 61-летний житель. Мужчина рассказал, что попался на уловку мошенников. Доверчивый пенсионер нашел в интернете объявление о «пассивном заработке». Перейдя по ссылке, пользователь оставил свой номер мобильного телефона. Спустя какое-то время ему поступил звонок от неизвестной, которая представилась «лучшим специалистом в области пассивного заработка» инвестиционной компании.

На другом конце провода звонившая объяснила потерпевшему принцип проведения биржевых торгов и уверила, что это очень прибыльное дело, а затем перевела звонок на своего помощника. Второй участник «развода» убедил мужчину сделать первый перевод через мобильное приложение банка на счет, который продиктовал по телефону.

Общение «жертвы» и злоумышленников длилось две недели. И конечно же, все это время житель дальневосточной столицы продолжал переводить деньги. В какой-то момент лжеброкеры перестали выходить на связь, и только тогда потерпевший понял, что нарвался на мошенников. К этому времени он уже лишился 4 860 000 рублей.

В полиции по факту произошедшего завели уголовное дело – мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Если фигурантов уголовного дела найдут, им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

– Если Вам поступил звонок от незнакомца, даже если он представился брокером, сотрудником службы безопасности банка или правоохранительных органов, с предложением совершить финансовую операцию, самое правильное решение будет немедленно положить трубку, – посоветовали приморцам в полиции.

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