Владивосток борется за право стать молодежной столицей

В случае победы город получит не только статус, но и массу других привилегий. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В июне 2022 года по всей России стартовал конкурс на титул «Молодежная столица». Владивосток – первый город, который подал заявку на участие. В случае победы город получит не только статус, но и массу других привилегий. Для того, чтобы Владивосток все же стал молодежной столицей, нужно проголосовать. Где и как – рассказываем в материале «Комсомольской правды».

Заявка от Владивостока включала в себя и видеовизитку города, и досье, в котором перечислялись существующие молодежные инфраструктуры, а также план будущих мероприятий и объектов.

– Массивная была заявка. Нам в этом очень помогли все наши молодежные сообщества и лидеры молодежных движений, общественные организации. Все подключились, и мы первыми подали эту заявку. Мы просто обязаны победить, какая еще может быть молодежная столица, если не Владивосток? – рассказала заместитель главы Владивостока Дарья Стегний.

В случае, если дальневосточный город все же победит в конкурсе, здесь, в первую очередь, появится арт-объект, являющийся символом молодежной столицы России, или даже комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды или элементов для уличного досуга.

– Это нам поможет заявить о нашем городе, поможет мотивировать нашу молодежь участвовать в городских проектах, собираться вместе, аккумулировать новые идеи, развивать город и делать его удобным и приятным для жизни, – уточнила Дарья Стегний.

Принять участие может каждый житель Приморского края. Голосование началось еще 23 ноября. Для этого необходимо пройти по ссылке, где нужно будет авторизоваться через портал Госуслуг, и выбрать Владивосток. Сейчас у города ветров 7 355 голосов.

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