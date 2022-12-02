Работы пройдут в Фрунзенском и Первомайском районах. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Глобальную реконструкцию тепловых сетей проведут во Владивостоке в 2023 году. Специалисты заменят более 20 километров труб и отремонтируют несколько центральных тепловых пунктов. Потратить на эти цели планируется почти два миллиарда рублей. Подобная мера поможет решить проблемы сразу в нескольких районах города, сообщили 2 декабря в правительстве Приморского края.

– Текущие объемы ремонтов не способны кардинально изменить ситуацию в тепловом хозяйстве Владивостока. Целые микрорайоны требуют полной замены трубопроводов, и каждый отопительный сезон аварийные бригады устраняют порывы на сетях, – рассказал Алексей Родькин, руководитель Владивостокского предприятия электрических сетей.

По словам коммунальщиков, в городе износились почти 90% теплотрасс. Несмотря на то, что ежегодно в приморской столице меняют около 10 километров трубопроводов, приблизительный возраст большинства труб 40-50 лет. Связано это с их общей протяженностью, которая равна почти 500 километров.

Елена Пархоменко, заместитель председателя правительства Приморья, добавила, что с каждым годом из бюджетов всех уровней направляется большое количество средств, но «перегнать» ветхость – пока не удается:

– Благодаря помощи федерального центра, активной позиции Губернатора края, руководства Владивостока, край получил 1,8 миллиарда рублей на коренную модернизацию теплового хозяйства, – отметила она.

Самое проблемное состояние теплотрасс замечено специалистами в Первомайском районе. Они проведут работы на улицах Сафонова, Гризодубовой, Никифорова, Борисенко, Нестерова и других.

Не менее значительные изменения ждут и Фрунзенский район, где реконструируют не менее пяти километров теплотрассы на Садовой, Амурской, Союзной, а также на проспектах Острякова и Океанском.

Работы начнутся после завершения отопительного сезона и продолжатся до осени 2023 года.

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