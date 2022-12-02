Фонд «Восточный Порт» приобрел системы климат-контроля для родильного дома Находки

Фото: АО «Восточный Порт»

Колонные сплит-системы известного бренда начали функционировать в коридорах Находкинского родильного дома. Климатическая техника подобного типа позволяет контролировать температуру воздуха в больших помещениях, не создает сквозняков, имеет невысокий уровень шума и отличную производительность.

Повысить комфорт пребывания в роддоме будущим мамам, мамам с новорожденными детьми, улучшить условия работы персонала позволила активная поддержка Фонда «Восточный Порт», реализующего программу социального развития «Здоровье». С просьбой помочь приобрести кондиционеры для роддома в Фонд обратилась администрация Находкинской городской больницы, подразделением которой является родовспомогательное учреждение. Приобретение и установку сплит-систем профинансировала компания АО «Восточный Порт».

«Восточный Порт» является давним другом и надежным партнером Находкинской городской больницы. Только за последнее время портовиками и Фондом был реализован ряд крупных проектов и акций, в том числе обновлены автопарк и ремонтная база автохозяйства медицинского учреждения, приобретена климатическая и бытовая техника, оказана всесторонняя помощь в период пандемии COVID-19.

Поддержка медицинских учреждений и инициатив, касающихся здоровья граждан, – в числе приоритетных задач работы Фонда «Восточный Порт».

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