Пройти юридический диктант дистанционно может любой желающий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всероссийский юридический диктант смогут написать приморцы с 3 по 12 декабря. Мероприятие проходит в четвертый раз, а его организатором является Ассоциация юристов России. Проверить свои знания могут все желающие старше 14 лет, сообщили в правительстве Приморского края.

Диктант состоит из 40 вопросов, ответить на которые участникам необходимо в течение часа. Делятся задания по уровню сложности: базовый и профессиональный.

– В этом году на платформу будут добавлены видеовопросы от известных юристов, общественных и политических деятелей, – рассказали организаторы события.

Поучаствовать в мероприятии можно на специальной платформе юрдиктант.рф. После тестирования каждый участник получит сертификат.

Журналист «Комсомолки» связался с ежегодным участником мероприятия юристом из Владивостока Алиной Чабан:

– Проходит все достаточно спокойно. Вопросы интересные и нужные. Они представлены из различных сфер права: конституционное, уголовное, трудовое и так далее. Если участник не обладает хотя бы небольшой правовой грамотностью, то ему будет сложновато. Но стоит отметить, что подобные задания помогают человеку повысить свой уровень знаний. Таким образом он будет знать, как действовать в рамках закона в той или иной ситуации.

Юрист рассказала, что начала проходить ежегодное тестирование из интереса еще во время обучения в университете. Со временем она заметила, что с каждым диктантом набирала большее количество баллов.

Написать диктант из дома можно не только на русском, но и португальском, китайском и английском языках.

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