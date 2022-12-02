В Артеме разыскивают пропавшего 16-летнего подростка

Волонтеры просят помочь с поисками. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

В Артеме разыскивают девочку-подростка Викторию Долженко. Информация о том, что девушка вышла из дома 2 декабря и не вернулась обратно, появилась в Telegram-канале «ПримПоиска». Вестей от нее больше не было. Волонтеры организации пытаются ее найти и опубликовали ориентировку на пропавшую.

2 декабря, в пятницу, Виктория Долженко ушла из дома по адресу: улица Черноморская, 4. 16-летний подросток так и не вернулась. Сейчас неизвестно, где она находится, поэтому волонтеры распространяют ориентировки и просят помочь с поисками.

Приметы Виктории: на вид 16-17 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка до плеч. Одета на момент исчезновения была в черную куртку до бедра, черные штаны, бежевые ботинки, темно-серую шапку.

Информацию о местонахождении пропавших можно сообщить по телефонам: 8-423-374-72-47, 102 или 112 (полиция), 8-902-488-56-56, 8-902-505-17-56 (волонтеры).

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