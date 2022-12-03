Небольшой снег и потепление ожидается в Приморье в субботу, 3 декабря

Атмосферный фронт определяет погоду в Приморье в субботу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Атмосферный фронт определяет погоду в Приморье в субботу, 3 декабря. По краю пройдет небольшой, на севере местами умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный до сильного, на южном побережье сильный. Температура -10…+3°C.

Во Владивостоке традиционная облачность с прояснением. Утром идет небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный умеренный, со второй половины северо-западный сильный. Температура воздуха 0…-2°С, понижение к вечеру до -7°C.

В Уссурийске также облачно с прояснением. В первой половине дня небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный умеренный, со второй половины северо-западный до сильного. Температура воздуха 0…-2°C.

В Находке облачно, возможен небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, в конце дня северо-западный сильный. Температура воздуха 0…+2°C.

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