На данный момент в вузе получает высшее образование около 19,5 тысяч человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Дальневосточном федеральном университете отменили учебные занятия 30 и 31 декабря. Предполагается, что «пары» перенесут на другие дни. Такое предложение написал в своем Telegram-канале исполняющий обязанности ректора вуза Борис Коробец.

По словам ректора, многие студенты не раз обращались к администрации ДВФУ, чтобы отменить академические часты в преддверии праздников.

– Мы решили освободить от занятий студентов и преподавателей 30-31 декабря, чтобы вы могли, не пропуская пар, добраться домой и встретить самый семейный праздник в окружении родных и близких. Учебный блок внесет корректировки в учебные планы и восстановит отмененные занятия в новом году. Изменения в расписании появятся в личных кабинетах студентов и преподавателей в ближайшее время, – отметил руководитель.

Также в ДВФУ отметили, что в праздничные дни может измениться режим работы точек питания, магазинов, аптек, шаттлов и учебных корпусов. Подробную информацию можно узнать на сайте университета. Там же добавили, что на данный момент в вузе получает высшее образование около 19,5 тысяч человек, большая часть из которых приехала из других регионов РФ.

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