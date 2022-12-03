На данный момент в вузе получает высшее образование около 19,5 тысяч человек.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Дальневосточном федеральном университете отменили учебные занятия 30 и 31 декабря. Предполагается, что «пары» перенесут на другие дни. Такое предложение написал в своем Telegram-канале исполняющий обязанности ректора вуза Борис Коробец.
По словам ректора, многие студенты не раз обращались к администрации ДВФУ, чтобы отменить академические часты в преддверии праздников.
– Мы решили освободить от занятий студентов и преподавателей 30-31 декабря, чтобы вы могли, не пропуская пар, добраться домой и встретить самый семейный праздник в окружении родных и близких. Учебный блок внесет корректировки в учебные планы и восстановит отмененные занятия в новом году. Изменения в расписании появятся в личных кабинетах студентов и преподавателей в ближайшее время, – отметил руководитель.
Также в ДВФУ отметили, что в праздничные дни может измениться режим работы точек питания, магазинов, аптек, шаттлов и учебных корпусов. Подробную информацию можно узнать на сайте университета. Там же добавили, что на данный момент в вузе получает высшее образование около 19,5 тысяч человек, большая часть из которых приехала из других регионов РФ.
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