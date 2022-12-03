Приморцы проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны

Участники акции должны за 45 минут ответить на 40 вопросов. Фото: Эвелина ЯКОВЛЕВА

Во Владивостоке состоялось очное тестирование в рамках международной акции «Тест по истории Великой Отечественной Войны». Организатором мероприятия выступило Законодательное Собрание Приморского края.

Участники акции должны за 45 минут ответить на 40 вопросов о Великой Отечественной войне. Задания включают как общеизвестные факты, так и информацию для продвинутых знатоков истории. По словам организаторов, подобные мероприятия помогают расширять кругозор и черпать новые знания об истории нашей страны.

Организатором мероприятия выступило Законодательное Собрание Приморского края. Фото: Эвелина ЯКОВЛЕВА

– В России и за границей, где есть консульство нашей страны, тест проводится очно. Онлайн формат предусмотрен для тех мест, где нет возможности проведения тестирования в оффлайне. Например, тест трудно провести в трёх наших новых субъектах, но их жители могут подключиться и написать тест в онлайн режиме, – отметила депутат законодательного собрания Приморского края Анна Алеко.

«Тест по истории Великой Отечественной Войны» не в первый раз проходит в Приморском крае. На этот раз его проводили в новом культурно-историческом центре во Владивостоке, который посетили 25 человек - юнармейцы, курсанты ТОВВМУ имени Макарова, участники Молодой гвардии и некоторые депутаты регионального парламента. К слову, вместе с жителями края в мероприятии приняли участие около 2 миллионов россиян.

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