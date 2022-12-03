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НовостиВладивосток3 декабря 2022 3:06

Приморцы проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной Войны» дошла до столицы Дальнего востока
Эвелина ЯКОВЛЕВА
Участники акции должны за 45 минут ответить на 40 вопросов.

Участники акции должны за 45 минут ответить на 40 вопросов.

Фото: Эвелина ЯКОВЛЕВА

Во Владивостоке состоялось очное тестирование в рамках международной акции «Тест по истории Великой Отечественной Войны». Организатором мероприятия выступило Законодательное Собрание Приморского края.

Участники акции должны за 45 минут ответить на 40 вопросов о Великой Отечественной войне. Задания включают как общеизвестные факты, так и информацию для продвинутых знатоков истории. По словам организаторов, подобные мероприятия помогают расширять кругозор и черпать новые знания об истории нашей страны.

Организатором мероприятия выступило Законодательное Собрание Приморского края.

Организатором мероприятия выступило Законодательное Собрание Приморского края.

Фото: Эвелина ЯКОВЛЕВА

– В России и за границей, где есть консульство нашей страны, тест проводится очно. Онлайн формат предусмотрен для тех мест, где нет возможности проведения тестирования в оффлайне. Например, тест трудно провести в трёх наших новых субъектах, но их жители могут подключиться и написать тест в онлайн режиме, – отметила депутат законодательного собрания Приморского края Анна Алеко.

«Тест по истории Великой Отечественной Войны» не в первый раз проходит в Приморском крае. На этот раз его проводили в новом культурно-историческом центре во Владивостоке, который посетили 25 человек - юнармейцы, курсанты ТОВВМУ имени Макарова, участники Молодой гвардии и некоторые депутаты регионального парламента. К слову, вместе с жителями края в мероприятии приняли участие около 2 миллионов россиян.

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