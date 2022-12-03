На Камчатке могут вырастить семена картошки, которой можно будет накормить всю Россию

Тематическая иллюстрация. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В Сочи состоялась сессия «Цунами, вулканы, горячие источники, картофель, снег и экология: научные решения для Камчатки». Мероприятие прошло в рамках работы II Конгресса молодых ученых, стартовавшего 1 декабря. Участники обсудили важные темы для субъекта: экология, медицина, туризм, методы эффективной уборки снега и даже селекцию картошки.

На сессии были представлены различные решения. Например, директор департамента по науке и образованию Фонда «Сколково» Александр Фертман предложил создать систему, позволяющую заниматься комплексным мониторингом и прогнозированием извержения вулканов Авачинской и Мутновской групп. Другая группа ученых занялась внедрением современных высокотехнологичных методов прогнозирования. Специалисты уверены, что реализация обоих проектов позволит снизить риски и угрозы для региона, мера поможет развить научно-исследовательский и экономический потенциал региона.

Здесь же ученые рассказали о дистанционной системы мониторинга камчатских и прикамчатских морских акваторий. Разработка позволит на ранней стадии прогнозировать разные экопроблемы, например, «красные приливы», чтобы в будущем избегать подобных инцидентов.

На сессии были представлены различные решения. Фото: РИА Новости

Следующая группа выступила с проектом особых сортов картофеля, выращенных специально для климатических условий Камчатского края. Возможно, вскоре регион сможет самостоятельно выращивать семенной материал, который впоследствии можно будет использовать по всей России. На данный момент картошка в стране на 90% импортируется из других стран.

По словам главы региона Владимира Солодова, который выступил с приветственным словом, Камчатка является уникальным объектом исследования. В первую очередь вся территория – это большая природная лаборатория, крайне интересная для научных работников. Помимо этого, в субъекте располагаются образовательные учреждения, способствующие исследовательской деятельности.

Организаторами мероприятия выступило Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Оператором Десятилетия науки и технологий выступает АНО «Национальные приоритеты».

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