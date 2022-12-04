Больше трех тысяч аварий, с которых сбежали виновники ДТП, произошло в Приморье

Сотрудники полиции напоминают приморцам про обязанности водителя в связи с ДТП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморском крае с начала 2022 года зарегистрировано 3 127 аварий, с которых виновники скрывались от ответственности, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморью. В этих автомобильных авариях 19 человек погибли, в том числе один ребенок, 333 – получили травмы различной степени тяжести.

Обязанности водителя в связи с дорожно-транспортным происшествием закреплены в пунктах 2.5, 2.6 и 2.7 Правил дорожного движения Российской Федерации. Если водитель не выполняет части данных обязанностей, ему грозит административный штраф в размере тысячи рублей. Однако есть и более серьезное наказание.

Так, если виновник ДТП покидает место происшествия, его лишат водительских прав на 1,5 года или назначат административный арест на срок до 15 суток. А если водитель скрылся с ДТП, в котором пострадал или погиб человек, то его привлекут к уголовной ответственности.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Отправить праздник в любой уголок России – реально

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.