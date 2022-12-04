«Машину вскрыло, как консервную банку»: в одном из городов Приморья произошло жуткое ДТП

Трагедия произошла в Уссурийске. Фото: принтскрин видео.

В ночь на 4 декабре в Уссурийске случилась страшная авария, водитель Toyota Mark II разбился насмерть о столб с информацией о раненных и погибших на этом участке дороге. Трагедия произошла на улице Ленинградской, напротив клуба Fobos. Очевидцы сообщают, что скорая не успела помочь парню, который был за рулем. По словам знакомых погибшего, с ним в машине находились два человека, они получили тяжелые травы.

Знакомая водителя Валентина В пишет в социальных сетях, что парень и девушка, которые попали в ДТП получили сотрясение. По ее словам, парень за рулем был трезвым и не справился с управлением, его занесло на повороте, при столкновении он получил травмы несовместимые с жизнью.

На данный момент неизвестно с какой скоростью ехал автомобиль, но на видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что от авто практически ничего не осталось, а столб практически раскололся на две части. «Машину вскрыло, как консервную банку», — пишут очевидцы. Подробности этого трагического ДТП корреспонденту «Комсомольской правды — Владивосток» в скором времени расскажут в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

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