«Выжили ее сын и муж»: в Приморье спасатели нашли тело пенсионерки около сгоревшего дома

От дома остались лишь обугленные доски. Фото: принтскрин видео.

В ночь на 4 декабря в Артеме случился пожар на улице Менжинского, 7. После того, как пожарным сообщили о возгорании, они прибыли на место спустя шесть минут, но уже было поздно. Рядом с домом лежала мертвая пенсионерка.

На момент прибытия огнеборцев кровля и веранда дома были охвачены пламенем. В результате пожара сгорело около 60 квадратных метров. Для установления причины и обстоятельств пожара, на месте уже побывали дознаватели МЧС России и следователи регионального следственного комитета.

Внучки погибшей просят небезразличных приморцев помочь теплыми вещами, кто чем сможет, так как в живых остались муж и сын их бабушки.

— Пожар унес жизнь нашей бабушки, выжил дедушка, который не в состоянии сам о себе позаботиться из-за проблем с суставами и их сын с ограниченными физическими возможностями. Мы будем признательны за любую помощь, — обратились к людям Полина и Ульяна.

Корреспондент «Комсомольской правды» пообщался с Ульяной, девушка рассказала, что своими силами смогла найти родным квартиру в Артеме, но туда еще нужен холодильник и кухонный гарнитур.

Если вы хотите помочь семье, звоните по телефону 89020677178 (Полина) или 89520830521 (Ульяна).

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