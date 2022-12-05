Рассвет во Владивостоке. Фото: Анна СОБОЛЬ

В понедельник, 5 декабря, Приморский край окажется во власти антициклона. Синоптики обещают день без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер возьмет направление с северо-запада умеренный. Температура -18...-5°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице малооблачно и без осадков, гололедица на трассе до сих пор местами сохраняется. Утром температура воздуха опустилась до 12 градусов со знаком минус, днем метеорологи обещают 6-8 градусов мороза.

В соседнем Уссурийске небольшая облачность, но также без осадков и гололедица. Ветер возьмет направление с северо-запада, температура воздуха -8...-6°C, в утренние часы -19°C.

В Находке температура воздуха до -7°C, в утренние часы -10...-12°C, без осадков, ветер северо-западный умеренный.

Согласно многолетним наблюдениям, погода во Владивостоке 5 декабря обычно была холодной. Температурный минимум синоптики фиксировали в 1974 году и это -22,4 °С. Максимальная температура воздуха +7,8 °С отмечалась в 1955 году.

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