Житель Владивостока украл мобильный телефон прямо из магазина

Подозреваемого оперативно задержали и доставили в отдел внутренних дел. Фото: Евгения ГУСЕВА

Полицейские задержали жителя Владивостока, подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дежурную часть отдела полиции Ленинского района обратился консультант салона сотовой связи. Мужчина рассказал, что неизвестный похитил мобильный телефон. Случилось все тогда, когда сотрудник павильона общался с другим клиентом. Злоумышленник воспользовался этим моментом, схватил телефон, лежавший на столе, и выбежал из магазина. Продавец пытался догнать хулигана, но безуспешно.

На место преступления после заявления прибыла следственная группа, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность грабителя. Им оказался 35-летний местный житель, который ранее уже был неоднократно судим. В этот раз его наживой стал телефон стоимостью 60 тысяч рублей.

Подозреваемого оперативно задержали и доставили в отдел внутренних дел. Уже в полиции мужчина во всем признался, заведено уголовное дело по факту грабежа.

– Максимальная санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до четырех лет, – уточнили в ведомстве.

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