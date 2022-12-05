Сбил ребенка и скрылся: во Владивостоке ищут водителя

Всех, кому что-либо известно о случившемся, просят обращаться в дежурное отделение ДПС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полиция Владивостока ищет очевидцев ДТП с участием школьника на улице Маковского. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария произошла в районе Маковского, 11. Автомобиль, двигаясь по Дачной со стороны Маковского, наехал на 11-летнего мальчика. Ребенок в этот момент переходил проезжую часть вдоль линии тротуара – слева направо по ходу движения ТС. Медики диагностировали школьнику перелом бедра.

Схема ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Наказать виновника до сих пор не удалось – водитель скрылся с места происшествия. На какой машине был шофер – тоже неизвестно. В полиции уточнили, что ДТП случилось 25 ноября примерно в 12:30, и теперь человека за рулем ищут.

– По факту ДТП заведено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ – нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством, – уточнили в полиции.

Всех, кому что-либо известно о случившемся, просят обращаться в дежурное отделение полка ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку, номера телефонов: 8 (432) 249 09 21; 8 (423) 249 08 56; 8 (432) 249 09 31. Кроме того, можно обратиться лично по адресу: Владивосток, Фонтанная, 10, кабинет 417.

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