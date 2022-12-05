Почти три тысячи старых покрышек вывезли с улиц во Владивостоке

Старые колеса собирали примерно с 50 улиц. Фото: Администрация Владивостока

За ноябрь 2022 года с улиц Владивостока вывезли почти три тысячи старых автопокрышек. За весь уходящий год – более 100 тысяч шин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Старые колеса собирали с улиц 50 лет ВЛКСМ, Приморская, Борисенко, Космонавтов, Юмашева, Леонова, Жигура, Русская, Невская, Аллилуева, Котельникова, Народный проспект, Чапаева, Магнитогорская, Енисейская, Верхнепортовая, Героев Варяга, Героев Тихоокеанцев, Днепровская, Интернациональная, Сафонова, Вилкова, Каплунова, Ладыгина, Военное Шоссе и другие. Всего, по данным ведомства, примерно 50 адресов.

Собранные покрышки специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» передают в специализированную компанию, которая делает из них резиновую крошку. Ее в дальнейшем используют для создания покрытия беговых дорожек, детских и спортивных площадок.

Помимо СГТ собирают и передают на переработку старые колеса в городе бригады муниципального учреждения «Зелёный Владивосток» и управляющие компании.

В администрации местных жителей призывают не устраивать свалки из старых колес в лесу, вдоль дорог и на других территориях. Б\у резину следует отдать на переработку в специализированную компанию или в шиномонтажную мастерскую, которая оказывает данные услуги.

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