На данный момент ситуация находится под контролем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 26% в Приморском крае увеличилась заболеваемость коронавирусом. За прошлую неделю в регионе заболело 225 человек. Также возросло количество случаев ОРВИ. Минздрав РФ связывает возросшую заболеваемость с приходом сезонных инфекций, сообщает правительство.

По словам главы федерального ведомства Михаила Мурашко, жители субъектов России должны пройти своевременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. В том числе нельзя пренебрегать мерами предосторожности, среди которых – минимизация контактов.

Министр добавил, что на данный момент ситуация находится под контролем. Но если болезнь выявлена – лучше находиться дома. Уместно сказать, что за прошлую неделю прививки сделали 6,4 тысячи приморцев.

Отметим, сегодня в Приморье функционирует 305 коек для лечения пациентов от COVID-19 и пневмонии. Они доступны в 15 медучреждениях края. Врачи предостерегают, что при первых симптомах заболевания стоит обратиться к специалисту поликлиники в инфекционный кабинет. Для профилактики рекомендуется пройти вакцинацию, она доступна в поликлиниках Приморья.

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