Причины пожара пока неизвестны. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Дознаватели МЧС России устанавливают причину трагического пожара во Владивостоке. Об это сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарно-спасательной службы поздней ночью, в 01:25. На другом конце провода сообщили о том, что на улице Пугачева горит частный жилой дом. Незамедлительно к месту пожара помчались спасатели.

Когда специалисты прибыли, пламя уже успело охватить весь дом. В результате огонь уничтожил 40 квадратных метров жилья. В процессе тушения пожарные обнаружили тела двух женщин 1977 и 1982 года рождения без признаков жизни.

– Для установления причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России и следователи регионального следственного комитета. Всего в тушении было задействовано пять единиц пожарной техники и 21 человек личного состава. – прокомментировали в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

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