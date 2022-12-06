Приморский учитель стала амбассадором чтения в крае

«Первопроходцем» конкурса стала участник Форума классных руководителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приморские школы борются за звание самой читающей. Стартовал всероссийский проект «Читаем всей Россией!». «Первопроходцем» конкурса стала участник Форума классных руководителей, заместитель директора по воспитательной работе в школе № 1 села Вольно-Надеждинское Олеся Бухтоярова. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Я очень люблю читать фэнтези и фантастику. Одной из любимых фэнтезийных трилогий является серия книг Варвары Эналь о приключениях подростков, о драконах, о легендах, которые становятся реальностью. Остросюжетные повороты не оставят равнодушными никого, – рассказала учитель о своем увлечении.

Заместитель директора по воспитательной работе в школе №1 села Вольно-Надеждинское Олеся Бухтоярова.

Для участия в проекте педагог записала небольшое видео, в котором зачитала отрывок из трилогии крымской писательницы Эналь «Живые».

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно так же, как и Олеся Бухтоярова, прочитать отрывок из любимой книги и записать это на видео. Более подробная инструкция по ссылке.

Образовательные учреждения, которые выставят более 50 видео чтецов – учеников, родителей, учителей, – получат статус «Серебряный амбассадор чтения». Школы, которые выставят более 100 видео чтецов, получат статус «Золотой амбассадор чтения», а те, кто опубликуют более 300 роликов, станут победителями проекта и заслужат звание «Самой читающей школы России».

Проект «Читаем всей Россией!» – инициатива двух участников Форума классных руководителей этого года из Иваново и Крыма. Присоединится к проекту может любая школа.

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