В центре Владивостока полыхает магазин

На участке уже работают пожарные. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Жители Владивостока заметили в центре города черный дым. Возгорание произошло в районе улицы Светланской, 12, стр. 2 рядом со Столовой № 1, сообщает «КП – Владивосток».

Корреспондент издания сообщает с места событий, что на участке уже работают пожарные, стоят три специальные машины. Возгорание уже потушено, от точки пламени исходит белый пар. Также на ЧП приехали полицейские, собралась толпа людей.

Скорее всего, загорелась обивка магазина шоколада «Матильда», но в Яндекс. Картах есть информация, что он не работает. На фотографии видно, что часть тента, покрывающего конструкцию, поплавилась и обуглилась. Возможно, причиной пожара послужили проблемы с проводкой. Сотрудники соседних магазинов утверждают, что пламя появилось из-за большой надувной куклы. Также в помещениях, расположенных рядом, стоит запах жженой пластмассы.

– По оперативным данным, произошло возгорание в подвальном помещении на площади около 25 квадратных метров. На данный момент пожар локализован. Проводится тушение пожара. Открытый огонь ликвидирован, проводятся разборка и проливка места пожара, – сообщили в пресс-службе МЧС Приморья.

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