Крупный район Владивостока остался без электроэнергии из-за аварии

Примерно в течение часа электроснабжение будет восстановлено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть Владивостока во вторник, 6 декабря, осталась без света. Об этом сообщила АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». По предварительной информации, свет отключен по вине сторонней организации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным ведомства, свет погас в домах жителей приморской столицы в 14:57. Без электроснабжения осталась часть потребителей Первомайского района.

– Зафиксировано отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ. По предварительной информации, сторонней организацией, выполняющей буровые работы, была повреждена кабельная вставка линии 110 кВ. В настоящее время энергетики Приморских электрических сетей осуществляют перевод нагрузки на резервные источники питания, – прокомментировали в АО «ДРСК».

Специалисты обещают, что примерно в течение часа электроснабжение будет восстановлено.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 16:15

В АО «ДРСК» сообщили о подключении домов к электроэнергии.

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