Нерадивые «управляйки» во Владивостоке накажут

Далеко не все УК справились с последствиями ледяного дождя. Фото: Администрация Владивостока

Мэр приморской столицы Константин Шестаков взял под личный контроль ликвидацию последствий ледяного дождя, который обрушился на город в конце ноября. И если основные трассы удалось расчистить в первые же сутки, то дела во дворах и на частных территориях, за уборку которых отвечают УК и ТСЖ, до сих пор обстоят не лучшим образом. Именно поэтому мэрия организует совместные проверки с Государственной жилищной инспекцией края.

ЖАЛОБЫ НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

Глава Владивостока Константин Шестаков отметил, что в первую очередь проверки проходят по тем адресам, откуда поступает больше всего жалоб. При этом мэр заверил, что без внимания специалистов не останется ни одно сообщение от жителей. Их передадут в районные административно-территориальные управления для последующей отработки.

– С главой Владивостока мы проводим регулярные совместные проверки работы УК и ТСЖ. Все обращения горожан отработаем, управляющим компаниям будут объявлены предостережения с конкретным сроком устранения замечаний, составлены акты и рассмотрены вопросы о привлечении к административной ответственности за нарушение лицензионной деятельности, – подчеркнул руководитель ГЖИ Приморья Павел Наливайко.

Рейды после непогоды показали, что многие управляющие компании и ТСЖ либо не справились с наледью, либо очистили или обработали реагентами только небольшие участки перед входами в подъезды.

Администрация города организует рейды совместно с ГЖИ. Фото: Администрация Владивостока

Жители города могут написать об адресах, где образовалась наледь, или где ответственные лица не уделили должного внимания, в специальный чат-бот администрации, наведя камеру мобильного телефона на QR-код. Также обо всех нарушениях в работе городского хозяйства можно сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 2222-333.

УДАРИМ ПО НАЛЕДИ ТЕХНИКОЙ И РЕАГЕНТАМИ

Дорожники города продолжают трудиться в усиленном режиме. Основной упор специалисты делают на расчистку подходов к социальным учреждениям, детским садам, школам, работают на проблемных участках, о которых сообщают сами жители.

– Обработка реагентами по многим адресам проводится уже по нескольку раз, так как из-за перепадов температур на ряде участков вновь образуется наледь. С начала непогоды на тротуары и дороги города распределено уже больше 2 тысяч тонн реагентов. Это песко-соляная смесь и бионорд, – поделились представители муниципального дорожного предприятия Владивостока «Содержание городских территорий».

При этом тротуары и другие пешеходные зоны расчищают, как с помощью техники, так и вручную. Работы ведутся во всех районах города.

Тротуары расчищают также с помощью техники. Фото: Администрация Владивостока

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