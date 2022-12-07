Церемония награждения прошла 6 декабря 2022 года.Фото: администрация Артема.

Школьница из города Артема получила медаль «За проявленное мужество». Вручила награду храброй девочке 6 декабря сенатор Российской Федерации Людмила Талабаева. Посетили торжественную церемонию и поздравили подростка также министр образования Приморского края Эльвира Шамонова и мэр Артема Вячеслав Квон, об этом сообщили в правительстве края.

Ангелина Гвоздь находилась на речке 28 мая 2022 года, как вдруг неподалеку от нее ребенок упал в водоем и начал тонуть. Школьница без раздумий бросилась в воду и начала спасать девочку. Ей это удалось: Ангелина героически вытащила пострадавшую на берег.

отметила, что ей помогли знания, которые она получила в Школе безопасности. Свою роль сыграли и занятия спортом.

– Она сохранила самообладание и решительность, спасла ей жизнь. Ангелина – герой! Гордость и пример для всех нас, – подчеркнул Вячеслав Квон.

В 2022 году медаль «За проявленное мужество» получили 154 ребенка, в том числе дети из ДНР и ЛНР. В декабре получит награду еще один юный и смелый житель Приморья.

Евгению Решетникову 15 лет, он из поселка Светлая Тернейского района. Парень также спас утопающего. Им был Никита Попов, который не мог выбраться из реки из-за сильного течения. Спасти жизнь Никиты пытались и другие отдыхающие, но удалось – лишь Жене.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, как подросток из Арсеньева рисковал своей жизнью и выносил детей из горящего дома.

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