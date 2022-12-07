Рассказываем, что хотят увидеть под елкой мужчины и женщины из Владивостока на Новый год

С 2020 года предпочтения в одарках у людей очень сильно поменялись. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как приятно дарить подарки родным на Новый год, но порой так тяжело придумать, что же такого положить под елку, чтобы действительно порадовать человека. А вот жители Владивостока говорить о своих желаниях не стесняются, сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob составил топ подарков для приморцев.

Мужчин привлекают купюры, деньги для них – самый лучший подарок. Он кстати занимает лидирующую позицию в списке «хотелок». За него проголосовало 18% местных жителей. Прекрасная половина жительниц Владивостока мечтает не о чем-то материальном, а об отпуске. За него и недвижимость проголосовало 16% опрашиваемых. Новая машина – мечта 8% приморцев, но это и неудивительно, город у моря – один из самых автомобильных городов России. Лишь 3% были бы рады новому наряду или аксессуарам. По 1% желают получить на Новый год драгоценности и домашнее животное. Столько же мечтает о ремонте.

Также среди новогодних пожеланий прозвучали сертификаты на обучение, сладости, мебель, мотоциклы, спортивная экипировка, парфюм, лодки и музыкальные инструменты.

Стоит отметить, начиная с 2020 года, предпочтения в подарках у людей поменялись. Если еще два года назад самым желанным презентом был автомобиль, сейчас – деньги. И об отпуске с каждым годом мечтают все чаще: 11% в 2020 году, 13% в 2021 и 16% сейчас.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Создать новогоднее настроение просто. Рассказываем как

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.